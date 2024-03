Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Niğde'de vatandaşlarla iftarda buluştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu bankalarınınki asgari olmak üzere 8 bin ila 15 bin lira arasında değişen tutarlarla promosyonlar emeklilerimizin bankalara başvurması halinde kendilerine ödenecek." dedi.

Işıkhan, Niğde Belediyesince Efendibey Mahallesi'ndeki Gazi Ortaokulu bahçesinde düzenlenen iftar programına katıldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Programda konuşan Işıkhan, iftar sofralarının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini, paylaşma, sevgi ve hoşgörünün simgesi olduğunu söyledi.

Işıkhan, ramazan ayının Gazze başta olmak üzere tüm mazlum ve mağdur coğrafyalardakilerin sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmasını temenni etti.

Hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan, sokakların nabzını tutan, toplumun sesi olan asıl mercinin milletin kendisi olduğunu belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"Biz yöneticiler ve idareciler her ne kadar sistemin başında olsak da asıl icraatı, politikayı üretenler sahalardır, sizlersiniz. Bu anlayışla görev alanımız ne olursa olsun 22 yıldır her daim vatandaşlarımızın arasında olduk. Yürüdüğümüz her yolu halkımızla omuz omuza yürüdük. AK Parti yönetim anlayışının 22 yıllık başarı sırrı da tam olarak burada yatmaktadır. Bizim yönetim anlayışımızda durmak yok, kendini tekrar etmek yok. Hep daha iyisi, daha ilerisi, daha fazlası için çalışıyoruz. Bizler yola çıkarken bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Dün olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetle gelecek yüzyıla, başta çalışma hayatı olmak üzere her alanda vatandaşıyla, halkıyla iç içe olan, kronik hale gelen ne kadar sorun varsa bunları tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruz."