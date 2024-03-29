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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Niğde'de vatandaşlarla iftarda buluştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu bankalarınınki asgari olmak üzere 8 bin ila 15 bin lira arasında değişen tutarlarla promosyonlar emeklilerimizin bankalara başvurması halinde kendilerine ödenecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 20:57 Güncelleme: 29.03.2024 - 21:18
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Niğde'de vatandaşlarla iftarda buluştu:
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu bankalarınınki asgari olmak üzere 8 bin ila 15 bin lira arasında değişen tutarlarla promosyonlar emeklilerimizin bankalara başvurması halinde kendilerine ödenecek." dedi.

        Işıkhan, Niğde Belediyesince Efendibey Mahallesi'ndeki Gazi Ortaokulu bahçesinde düzenlenen iftar programına katıldı, vatandaşlarla sohbet etti.

        Programda konuşan Işıkhan, iftar sofralarının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini, paylaşma, sevgi ve hoşgörünün simgesi olduğunu söyledi.

        Işıkhan, ramazan ayının Gazze başta olmak üzere tüm mazlum ve mağdur coğrafyalardakilerin sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmasını temenni etti.

        Hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan, sokakların nabzını tutan, toplumun sesi olan asıl mercinin milletin kendisi olduğunu belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

        "Biz yöneticiler ve idareciler her ne kadar sistemin başında olsak da asıl icraatı, politikayı üretenler sahalardır, sizlersiniz. Bu anlayışla görev alanımız ne olursa olsun 22 yıldır her daim vatandaşlarımızın arasında olduk. Yürüdüğümüz her yolu halkımızla omuz omuza yürüdük. AK Parti yönetim anlayışının 22 yıllık başarı sırrı da tam olarak burada yatmaktadır. Bizim yönetim anlayışımızda durmak yok, kendini tekrar etmek yok. Hep daha iyisi, daha ilerisi, daha fazlası için çalışıyoruz. Bizler yola çıkarken bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Dün olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetle gelecek yüzyıla, başta çalışma hayatı olmak üzere her alanda vatandaşıyla, halkıyla iç içe olan, kronik hale gelen ne kadar sorun varsa bunları tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruz."

        Işıkhan, ülkenin gücünün büyük ölçüde yerel yönetimlerden geldiğine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim vizyonunun da belediyecilikten geldiğine işaret etti.

        - "Sosyal Güvenlik Kurumumuz özel bankalarla promosyonlar için protokolleri imzaladı"

        Emeklilerin promosyonlarıyla ilgili yeni bir gelişme olduğuna dikkati çeken Işıkhan, şöyle konuştu:

        "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde emekli promosyonlarının yaklaşık 2 katına çıkarılarak kamu bankalarında 8 bin lira ile 12 bin lira arasında güncellendiğini Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklamıştı. Dün de Sosyal Güvenlik Kurumumuz özel bankalarla promosyonlar için protokolleri imzaladı. Buna göre kamu bankalarınınki asgari olmak üzere 8 bin ila 15 bin lira arasında değişen tutarlarla promosyonlar emeklilerimizin bankalara başvurması halinde kendilerine ödenecek. Bunun yanında 3,3 milyon ölüm aylığı hak sahipleri için de 5 bin lira ile 6 bin 250 lira arasında değişen tutarlarda promosyonlar belirlendi. Ayrıca bu hafta başında promosyon başvuruları alınmaya başlanmıştı, başvuru yapan emeklilerimiz için dün itibarıyla ödemeler yapılmaya başlandı. Tüm emeklilerimize tekrar hayırlı, uğurlu olsun."

        Işıkhan, Türkiye'nin, dünya ülkelerinin iflas bayrağını çektiği, pandeminin zor şartlarında dahi büyümeyi başarabildiğini vurguladı.

        Türkiye'nin son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığının altını çizen Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bunu sizlerin gösterdiği direnç ve dayanıklılık sayesinde, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK kadroların vizyoner bakış açısı sayesinde başarabildik, hamdolsun. Asrın afetinde de yine tüm ülkelere örnek olacak bir dayanışma örneği sergilediniz. Birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Bu vesileyle her birinize tekrar şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyorum. Bu yıl, Türkiye Yüzyılı'nın başladığı bir yıl olacak. Türkiye Yüzyılı başlarken öncelikle bizi engelleyen ve başarısızlığımıza neden olacak hiçbir engele fırsat vermememiz gerekiyor. Ben sizlerin ve Niğde'nin 31 Mart akşamı bu farkındalıkla sandığa gideceğine yürekten inanıyorum."

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da 31 Mart'taki yerel seçimlerde Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e destek istedi.

        Niğde'nin ilçelerinde ve beldelerinde de AK Parti iktidarını ve belediyeciliğini devam ettirmek gerektiğini vurgulayan Elitaş, "AK Parti belediyeciliğini bilmeyen belediyeler varsa onlara da yeniden tanıtmak gerekir. Bugün gördüğüm teşkilatın heyecanı, gençlik kollarının olağanüstü bir şevki, azmi ve hanımefendilerin, kadın kollarımızın her zaman Türkiye'nin her yerinde yaptıkları gibi bu dönemde de 2 günlük süre içerisinde de olağanüstü bir gayret göstereceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Özegen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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