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        Niğde'de seçim güvenliği için 1647 kolluk kuvveti görevlendirildi

        Niğde'de 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1647 kolluk kuvvetinin görevlendirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:37
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        Niğde'de seçim güvenliği için 1647 kolluk kuvveti görevlendirildi
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        Niğde'de 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1647 kolluk kuvvetinin görevlendirildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Resul Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, kaymakamlar ve ilgili kurumların amirleri katıldı.

        Toplantıda, seçim günü ve öncesi alınması gereken tedbirler görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çelik, seçim günü il genelinde 1002 emniyet ve 645 jandarma personelinin görevlendirildiği bildirildi.

        Seçimlerin kente ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Çelik, şunları kaydetti:

        "Yüksek Seçim Kurulunun kararları ve genelgeleri çerçevesinde seçim günü sandıkların güvenli bir şekilde okullara ulaştırılması, oy verme işleminin zamanında başlaması, seçim sona erdiğinde sandıkların yine güvenli bir şekilde il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılması için gerekli planlamalar ve hazırlıklar yapıldı. Vali Yardımcımız başkanlığında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak ve seçimin güvenliği için Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Seçim Güvenliği İl Koordinasyon Merkezi oluşturuldu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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