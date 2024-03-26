Kayadan oyma depolarda olgunlaştırılan peynirlerin lezzeti yabancıların da dikkatini çekti

ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de makine mühendisi çiftin yeraltındaki kayadan oyma depolarda 8-12 derece sıcaklıkta yaklaşık 6 ayda olgunlaştırdığı peynir çeşitleri yabancıların da ilgisini çekti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu 52 yaşındaki Recai Erbişim ve 51 yaşındaki eşi Dilek Erbişim, İstanbul'da yıllarca mesleklerini icra ettikten sonra 2010'da Çanakkale'den, 2015'te ise Konya'dan çiftlik satın aldı.

Kent yaşamının ardından doğal hayata yönelen mühendis çift, besledikleri küçükbaş hayvanların sütünü peynir yapmak için çalışmalara başladı.

Doğal ortamda fermente edilen peynirlerin daha lezzetli olduğunu öğrenen Erbişim çifti, 4 yıl önce üretim için uygun olduğunu düşündükleri Niğde'ye yerleşti. Çift, Niğde Valiliği İl Özel İdaresince Niğde-Kayseri kara yolu üzerinde yapılan kayadan oyma depolarda peynir üretmeye başladı.

Elde ettikleri sütü değerlendirmek için peynir üretmeye başladıklarını, mandıradaki üretimin ardından kaya depolara getirdiklerini anlatan Erbişim, "Burada beyaz bezlere sararak kasalarımıza koyuyoruz. Peynirlerin üzerini önce beyaz bir küf kaplıyor. Sonra mavimsi, yeşilimsi ve en sonunda da kırmızı renk alıyor. Kırmızı renk aldığında peynirler olgunlaşmış demektir. Bunların bezlerini çıkartarak üzerini temizleyip yeniden temiz beze sararak etiketliyoruz. Ardından otel ve restoranlara satış yapıyoruz." diye konuştu.

Erbişim, doğal halinde olgunlaşan ve fermente olan peynirlerin çok lezzetli olduğunu, bunun için de doğal depoları seçtiklerini dile getirdi.