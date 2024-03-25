Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli adliyede (2)

        3KİŞİ TUTUKLANDINiğde merkezli 4 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli adliyede (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        3KİŞİ TUTUKLANDI

        Niğde merkezli 4 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden G.K, B.A.E. ve S.K. tutuklandı. Ö.Y. ve Y.S. adli kontrol şartıyla, diğer 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Boeing CEO'su Calhoun istifa edecek
        Boeing CEO'su Calhoun istifa edecek
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Sibergöz-28 operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Sibergöz-28 operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Niğde'de yerel seçimde 265 bin 258 seçmen oy kullanacak
        Niğde'de yerel seçimde 265 bin 258 seçmen oy kullanacak
        Niğde'de gönüllü gençler ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı
        Niğde'de gönüllü gençler ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı
        Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli adliyede
        Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli adliyede
        Niğde Belediyesinin "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" sürüyor
        Niğde Belediyesinin "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" sürüyor
        Niğde Valisi Çelik'ten Kütüphaneler Haftası mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten Kütüphaneler Haftası mesajı