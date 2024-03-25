Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli adliyede (2)
3KİŞİ TUTUKLANDINiğde merkezli 4 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden G.
3KİŞİ TUTUKLANDI
Niğde merkezli 4 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden G.K, B.A.E. ve S.K. tutuklandı. Ö.Y. ve Y.S. adli kontrol şartıyla, diğer 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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