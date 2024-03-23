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        Niğde Valisi Çelik'ten Kütüphaneler Haftası mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:38
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        Niğde Valisi Çelik'ten Kütüphaneler Haftası mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, bilgi ve kültür hazinesi olarak uygarlığın gelişimine ve yaşam boyu öğrenme sürecine katkı sağlayan kütüphanelerin, medeniyet ve kültürlerin önemli hafızası olduğunu belirtti.

        Kütüphanelerin, bilgiye erişim kolaylaştıran, okuma alışkanlığını teşvik eden, öğrenmeyi destekleyen ve toplumun kültürel zenginliğini artıran kurumlar olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Birey olabilmenin olmazsa olmazı okumak, araştırmak, sorgulamak, düşünmek, analiz etmek ve sonuca ulaşmaktan geçer. Kütüphaneler, bünyesinde barındırdığı kitaplarla bilginin paylaşılmasını sağlamakta, bir arada toplanan bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasında köprü vazifesi görerek, uygar bir toplum olma yolunda bireylerin gelişen dünyayı daha iyi analiz etmesinde önemli rol oynamaktadır. Teknolojinin hızla geliştiği bilgi çağında değişime ve gelişime açık olmanın yegane yolu, okuyan, araştıran, bilim üreten yeni nesiller yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kütüphaneler Haftası'nı kutlarken, kütüphanecilere ve bu değerli kurumların işleyişine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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