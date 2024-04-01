Patatesin 'parmak izi' çıkartılarak genetik tabanı oluşturuluyor

TARIM ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı faaliyet gösteren Niğde Patates Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde, hastalık ve zararlılara dayanıklı, yerli ve milli, yemeklik, sanayilik patates çeşitlerinin geliştirilmesinin yanı sıra farklı projeleri de hayata geçirmeye devam ediyor. Islah çalışmaları kapsamında patatesin 'parmak izi' çıkartılarak genetik tabanının oluşturulması hedefleniyor.

Niğde Patates Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, geliştirilen ve tescil edilen patates çeşitlerinin genetik çeşitliliklerinin belirlenmesi ve genetik kimliklerinin belirlenmesi amacıyla enstitüde ıslah ve genetik laboratuvarında uluslararası standartlara uygun moleküler, markörler kullanılarak çalışmaların yürüttüklerini söyledi. Müdür Pırlak, hastalık ve zararlılara dayanıklı, yerli ve milli, yemeklik, sanayilik patates çeşitlerinin geliştirilmesinin yanı sıra farklı projeleri de hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, “Islah çalışmalarımız kapsamında patatesin 'parmak izi' çıkartılarak genetik tabanının oluşturulmasını hedefliyoruz. Patatesin Parmak İzinin Çıkartılması Projesi ile DNA düzeyinde çalışmalarımız uzmanlarımız tarafından yürütülmektedir. Nasıl ki, bir insanın parmak izi diğer insanlardan farklı oluyor ise her bir patates çeşidi genetik yönden farklılıklar göstermektedir. Enstitümüz tarafından geliştirilen ticari çeşitlerin ve çeşit adaylarının DNA izolasyonları, PCR analizleri ve veri analizleri için yüksek teknoloji cihazlar kullanılarak, soy ağacının belirlenmesi uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.