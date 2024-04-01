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        Niğde'de AK Parti'den Özdemir güven tazeledi, AK Parti 4, CHP 1 başkanlık kazandı

        NİĞDE'de 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı AK Parti'li Emrah Özdemir yeniden seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:31 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:35
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        Niğde'de AK Parti'den Özdemir güven tazeledi, AK Parti 4, CHP 1 başkanlık kazandı
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        NİĞDE’de 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı AK Parti’li Emrah Özdemir yeniden seçildi. İlçelerde ise AK Parti 4, CHP ise 1 belediye başkanlığı kazandı.

        Niğde’de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 108 bin 432 seçmenin oy kullandığı kentte AK Parti’li mevcut Belediye Başkanı Emrah Özdemir, seçimi kazanarak güven tazeledi. İlçelerde ise Bor’da AK Parti’den Serkan Baran, Altunhisar’da AK Parti’den Neşet Doygun, Çiftlik’te CHP’den Arif Çakıl, Çamardı’da AK Parti’den Ali Pınar ve Ulukışla’da AK Parti’li Ali Uğurlu kazandı.

        Merkez ilçenin yanı sıra Altunhisar, Bor, Ulukışla, Çamardı ilçeleri Cumhur İttifakı’nda kalırken, Çiftlik ilçesi AK Parti’den CHP’ye geçti.

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