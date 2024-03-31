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        Milletvekili Uzkurt ile Niğde Belediye Başkanı Özdemir oy kullandı

        AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ile Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:07 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:07
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        Milletvekili Uzkurt ile Niğde Belediye Başkanı Özdemir oy kullandı
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        AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ile Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.

        Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda 1303 numaralı sandıkta oy verdi.

        Başkan Özdemir, gazetecilere, "Çok güzel bir hava ve huzurlu bir ortam var. Demokrasi şöleni, bayram havasında vatandaşlarımız özgür bir şekilde oylarını kullanıyor. Sandıklara da en hayırlı sonucun yansımasını diliyoruz. Sonuçları da akşam hayırlı bir şekilde kutlayalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da oyunu aynı okulda 1308 numaralı sandıkta kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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