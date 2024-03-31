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        Niğde Valisi Çelik, oyunu kullandı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:30 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:30
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        Niğde Valisi Çelik, oyunu kullandı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullandı.

        Çelik ve eşi Nermin Çelik, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda 1306 numaralı sandıkta oy verdi.

        Vali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasinin gereği olarak eşiyle birlikte oyunu kullandığını söyledi.

        Seçimin tüm adaylara hayırlı olmasını dileyen Çelik, şunları kaydetti:

        "Huzurlu bir seçim geçiriyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir olay yok. Seçimin huzurlu ve güven ortamında yapılması için jandarmadan 645, emniyetten de 1002 personel olmak üzere 1647 personelimiz görev yapıyor. Seçim sonuçları da inşallah memleketimiz ve Niğde'miz için hayırlı olur. Toplamda ilimizde 706 sandıkta 266 bin 279 kişi oy kullanacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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