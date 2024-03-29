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        Bakan Işıkhan: Türkiye ekonomisi, AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu (2)

        NİĞDE'DEİFTARA KATILDIÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Nevşehir'deki programının ardından Niğde Belediyesi'nin Efendibey Mahallesi'ndeki Gazi Ortaokulu bahçesinde düzenlediği iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 23:48 Güncelleme: 29.03.2024 - 23:50
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        Bakan Işıkhan: Türkiye ekonomisi, AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu (2)
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        NİĞDE'DEİFTARA KATILDI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Nevşehir'deki programının ardından Niğde Belediyesi'nin Efendibey Mahallesi'ndeki Gazi Ortaokulu bahçesinde düzenlediği iftar programına katıldı. Programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, partililer ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlarla iftar yaptıktan sonra konuşan Bakan Vedat Işıkhan, ramazan ayının Gazze başta olmak üzere tüm mazlum ve mağdur coğrafyalardakilerin sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmasını temenni etti.

        'TÜM EMEKLİLERİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

        Ülkenin gücünün büyük ölçüde yerel yönetimlerden geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim vizyonun da belediyecilikten geldiğine işaret eden Bakan Işıkhan, emeklilere verilecek promosyon ödemeleri hakkında bilgiler verdi. Emeklilerin promosyonlarıyla ilgili yeni bir gelişme olduğuna dikkati çeken Işıkhan, şöyle konuştu:

        "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde emekli promosyonlarının yaklaşık 2 katına çıkarılarak kamu bankalarında 8 bin lira ile 12 bin lira arasında güncellendiğini Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Dün de Sosyal Güvenlik Kurumumuz özel bankalarla promosyonlar için protokolleri imzaladı. Buna göre Kamu bankalarınınki asgari olmak üzere 8 bin ile 15 bin lira arasında değişen tutarlarla promosyonlar emeklilerimizin bankalara başvurması halinde kendilerine ödenecek. Bunun yanında 3,3 milyon ölüm aylığı hak sahipleri için de 5 bin lira ile 6 bin 250 lira arasında değişen tutarlarda promosyonlar belirlendi. Ayrıca bu hafta başında promosyon başvuruları alınmaya başlanmıştı, başvuru yapan emeklilerimiz için dün itibariyle ödemeler yapılmaya başlandı. Tüm emeklilerimize tekrar hayırlı uğurlu olsun."

        Türkiye'nin dünya ülkelerinin iflas bayrağını çektiği pandeminin zor şartlarında dahi büyümeyi başarabildiğini vurgulayan ve son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldığını belirten Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bunu sizlerin gösterdiği direnç ve dayanıklılık sayesinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK kadroların vizyoner bakış açısı sayesinde başarabildik, hamdolsun. Asrın afetinde de yine tüm ülkelere örnek olacak bir dayanışma örneği sergilediniz. Birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Bu vesileyle her birinize tekrar şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyorum. Bu yıl, Türkiye yüzyılının başladığı bir yıl olacak. Türkiye yüzyılı başlarken, öncelikle bizi engelleyen ve başarısızlığımıza neden olacak hiçbir engele fırsat vermememiz gerekiyor. Ben sizlerin ve Niğde'nin 31 Mart akşamı bu farkındalıkla sandığa gideceğine yürekten inanıyorum."

        Niğde'deki  sevgi ve saygıyı gördüğünde "Niğde tamam inşallah" dediğini aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş da "31 Mart seçimlerinde Niğde Belediye Başkanımız değerli kardeşimize beş yıldır Niğde'ye büyük bir keyifle, özveriyle büyük bir beceri ve çalışkanlıkla yaptığı hizmetlerin aynı şekilde devam edebilmesi için ona beş yıllık bir yetki daha değerli Niğdeli kardeşlerimizin vermesi gerekir. Ama bu yetki ya kazanalım yeter değil. En yüksek oy alan bir belediye başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza Niğde'yi hediye etmemiz gerekir. Sadece Niğde'de değil, Niğde'nin ilçelerinde ve beldelerinde de AK Parti iktidarını, AK Parti belediyeciliğini devam ettirmek, AK Parti belediyeciliğini bilmeyen belediyeler varsa onlara da yeniden tanıtmak gerekir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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