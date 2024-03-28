Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Valiliği hizmet binası "Erişilebilirlik Belgesi" aldı

        Niğde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda Niğde Valiliği hizmet binası "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:35 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Valiliği hizmet binası "Erişilebilirlik Belgesi" aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda Niğde Valiliği hizmet binası "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin hayata katılımlarının kolaylaştırılması ve erişilebilirliğin sağlanması için belirlenen standartlara uygun olması dolayısıyla Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından Valilik binası, "Erişilebilir Hizmet Binası" olarak kabul edildi.

        Komisyon üyeleri, Vali Cahit Çelik'i ziyaret ederek, belgeyi takdim etti.

        Vali Çelik erişilebilirliği mümkün kılmak için yapılan çalışmaların toplumun ortak mutluluğu olduğunu belirterek, "Ülkemizde engelli hizmetlerine yönelik yaşanan gelişmeler ile birlikte kurumsal hizmetlerimiz de değişiyor, dönüşüyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        Putin'den Ukrayna'ya verilecek F-16'lara yönelik uyarı
        Putin'den Ukrayna'ya verilecek F-16'lara yönelik uyarı
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız

        Benzer Haberler

        Niğde'de "Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi" çalışmaları başladı
        Niğde'de "Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi" çalışmaları başladı
        Niğde'de IPARD III birinci çağrı bilgilendirmesi yapıldı
        Niğde'de IPARD III birinci çağrı bilgilendirmesi yapıldı
        Niğde'de tarihi bedestendeki Kent Müzesi ziyaretçi kabulüne başlıyor
        Niğde'de tarihi bedestendeki Kent Müzesi ziyaretçi kabulüne başlıyor
        Kayadan oyma depolarda olgunlaştırılan peynirlerin lezzeti yabancıların da...
        Kayadan oyma depolarda olgunlaştırılan peynirlerin lezzeti yabancıların da...
        Niğde'de yetimler için iftar verildi
        Niğde'de yetimler için iftar verildi
        Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli adliyede (2)
        Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli adliyede (2)