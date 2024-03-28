Niğde Valiliği hizmet binası "Erişilebilirlik Belgesi" aldı

Niğde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda Niğde Valiliği hizmet binası "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin hayata katılımlarının kolaylaştırılması ve erişilebilirliğin sağlanması için belirlenen standartlara uygun olması dolayısıyla Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından Valilik binası, "Erişilebilir Hizmet Binası" olarak kabul edildi.

Komisyon üyeleri, Vali Cahit Çelik'i ziyaret ederek, belgeyi takdim etti.