Niğde'de IPARD III birinci çağrı bilgilendirmesi yapıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III birinci çağrı programı tanıtıldı.

Vali Cahit Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonundaki programda yaptığı konuşmada, Niğde'nin tarım ve hayvancılıkta önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Niğde'de çok iyi projeler yapıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Son 5 yılda Niğde'den Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'nda 867 proje desteklenerek 185 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. 400 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirilerek 4 bin kişiye istihdam sağlandı. Bireysel sulama hibe desteklerinde de 3 bin 169 projeye 201 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. Uzman Eller Projesi için 24 projeye toplam 5,9 milyon lira hibe verildi. Genç Çiftçi Projesi için 531 projeye toplam 15,9 milyon lira hibe verildi. KOP Ahır Ağıl Projeleri'nde ise 94 projeye toplam 14,1 milyon lira hibe verildi. Bu program kapsamında da Niğde'den çok güzel projeler çıkacağına inanıyorum."