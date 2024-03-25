Niğde'de yetimler için iftar verildi

Niğde Belediyesi ile Yetim Eli Derneği işbirliğinde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetimlere ve yakınlarına iftar verildi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Yetim Eli Derneğinin birçok çocuğa sahip çıktığını söyledi.

Kendilerinin de ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Özdemir, "Özellikle çocuklarımız çok kıymetli. Eşimle birlikte aile olarak görevimiz, ne derdiniz olursa ne sıkıntınız olursa seve seve her zaman sizlere kapımız açık. Belediye olarak çocuklarımız için büyük yatırımlar yapıyoruz. Kütüphaneler yapıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmak istiyoruz. Onların gelecekleriyle alakalı da çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da yetimlere sahip çıkmanın önemine dikkati çekti. Yetim Eli Derneği Başkanı Şahin Mercan, okumanın önemli olduğunu, her evden bir kişinin okuması gerektiğini vurguladı. Dernek olarak okuttukları 3 bin 141 çocuğun, iş sahibi olduktan sonra yardım gönderdiğine işaret eden Mercan, şunları kaydetti: "Sizler hem annelik hem babalık hem ağabeylik hem yeğenlik hem akrabalık hem komşuluk yapıyorsunuz çocuklarınıza. Annem, 7 çocuğunu büyüttü. Şimdi yine biz varız, benim zamanımda devletin sosyal yardımı diye bir şey yokmuş. Analarımız ne çekmiş. Şu anda yardım olsa bile babanın olmaması büyük bir eksiklik. İnşallah hepinize baba, ağabey, kardeş, komşu olmak için yola çıktık. Birbirimizi desteklememiz lazım. Para sıkıntımız yok, okuyan için."