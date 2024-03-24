Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Belediyesinin "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" sürüyor

        Niğde Belediyesinin "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında sobalı evlerinin doğal gaza dönüştürülmesi çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 14:42 Güncelleme: 24.03.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Belediyesinin "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Belediyesinin "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında sobalı evlerinin doğal gaza dönüştürülmesi çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk etapta 10 evin doğal gaza dönüşümü sağlanan proje kapsamında 60 konutun daha dönüşümü gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kirliliğinin en aza indirilmesi ve hane geliri düşük olan vatandaşların konutlarında doğal gaz kullanımını sağlayacaklarını belirtti.

        Kombi, petek, sıcak su dönüşümü, iç tesisat işlemlerinin maliyetinden dolayı bazı evlerin sobayla ısınmak zorunda kaldığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Bu durumda olan ailelerin listesini sosyal yardımlaşmadan aldık. Kendi evleri olan ancak henüz evlerinde doğal gaz dönüşümü sağlayamamış ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bu dönüşü gerçekleştiriyoruz. Bu projeyle hem hava kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanacak hem de vatandaşlar kaliteli bir şekilde ısınabilecekler. Doğal gaz kullanımına geçen vatandaşlarımız ayrıca mutfak tüpü kullanmayacak, sosyal yardımlaşmadan kömür almalarına da gerek kalmayacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşacak
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        İstinat duvarı çöktü! Sesleri duyunca kurtuldu
        İstinat duvarı çöktü! Sesleri duyunca kurtuldu
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Sezon sonu geliyorlar!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film

        Benzer Haberler

        Niğde Valisi Çelik'ten Kütüphaneler Haftası mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten Kütüphaneler Haftası mesajı
        Altunhisar Kaymakamı Yiğit, şehit ailesiyle iftar yaptı
        Altunhisar Kaymakamı Yiğit, şehit ailesiyle iftar yaptı
        Niğde'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 hükümlü yakalandı
        Niğde'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 hükümlü yakalandı
        Niğde'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Niğde'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Niğde'de kar ve sisli yolda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Niğde'de kar ve sisli yolda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Niğde'de bal ormanı kurulumu için fidanlar toprakla buluşturuldu
        Niğde'de bal ormanı kurulumu için fidanlar toprakla buluşturuldu