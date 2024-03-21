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        Niğde'de kar ve sisli yolda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        NİĞDE'de, kar ve sis nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 22:25 Güncelleme: 21.03.2024 - 22:30
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        Niğde'de kar ve sisli yolda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        NİĞDE'de, kar ve sis nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Niğde- Çiftlik karayolu Yeşilburç köyü yakınlarında meydana geldi. S.D. (23) yönetimindeki 51 ADB 454 plakalı otomobil ile S.A. (23) yönetimindeki 51 ACK 585 plakalı otomobil, kar ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.C., G.A. ve Ö.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ö.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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