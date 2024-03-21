Niğde'de kar ve sisli yolda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

NİĞDE'de, kar ve sis nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Niğde- Çiftlik karayolu Yeşilburç köyü yakınlarında meydana geldi. S.D. (23) yönetimindeki 51 ADB 454 plakalı otomobil ile S.A. (23) yönetimindeki 51 ACK 585 plakalı otomobil, kar ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.C., G.A. ve Ö.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ö.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.