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        Niğde'de dövüştürülürken kurtarılan 2 köpek, tutuldukları barınaktan çalındı

        Niğde'de dövüşülürken kurtarılan ve barınağa teslim edilen 2 köpek çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:29 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:29
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        Niğde'de dövüştürülürken kurtarılan 2 köpek, tutuldukları barınaktan çalındı
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        Niğde'de dövüşülürken kurtarılan ve barınağa teslim edilen 2 köpek çalındı.

        Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, sabah barınağa geldiklerinde 2 köpeğin çalındığını fark edip polise bilgi verdi.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Mart'ta merkeze bağlı Gösterli köyünde köpek dövüştürenlere yönelik operasyonda 81 kişiye 533 bin 275 lira ceza yazmış, 2 köpeği barınağa teslim etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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