Niğde'de dövüştürülürken kurtarılan 2 köpek, tutuldukları barınaktan çalındı
Niğde'de dövüşülürken kurtarılan ve barınağa teslim edilen 2 köpek çalındı.
Niğde'de dövüşülürken kurtarılan ve barınağa teslim edilen 2 köpek çalındı.
Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, sabah barınağa geldiklerinde 2 köpeğin çalındığını fark edip polise bilgi verdi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Mart'ta merkeze bağlı Gösterli köyünde köpek dövüştürenlere yönelik operasyonda 81 kişiye 533 bin 275 lira ceza yazmış, 2 köpeği barınağa teslim etmişti.
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