Takla atan otomobildeki 3 öğretmen yaralandı

NİĞDE'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atıp refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 öğretmen yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Niğde- Yıldıztepe kara yolu Pınarcık köyü mevkisinde meydana geldi. Yıldıztepe beldesinde çalışan 3 öğretmen, görev yaptıkları okula giderken, bölgede yağış etkili oldu. Öğretmen D.O.'nun (41) kullandığı 51 ACE 003 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla yolun karşı istikametine geçip takla attı ve refüje çarpıp devrildi. İhbarla bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmenler D.O. ile R.Y.Ç. (30) ve G.Y. (45) ilk müdahalenin ardından ambulansla, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğretmenlerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.