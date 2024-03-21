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        Takla atan otomobildeki 3 öğretmen yaralandı

        NİĞDE'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atıp refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 öğretmen yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:10
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        Takla atan otomobildeki 3 öğretmen yaralandı
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        NİĞDE'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atıp refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 öğretmen yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında, Niğde- Yıldıztepe kara yolu Pınarcık köyü mevkisinde meydana geldi. Yıldıztepe beldesinde çalışan 3 öğretmen, görev yaptıkları okula giderken, bölgede yağış etkili oldu. Öğretmen D.O.'nun (41) kullandığı 51 ACE 003 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla yolun karşı istikametine geçip takla attı ve refüje çarpıp devrildi. İhbarla bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmenler D.O. ile R.Y.Ç. (30) ve G.Y. (45) ilk müdahalenin ardından ambulansla, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğretmenlerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Niğde Valisi Cahit Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, öğretmenleri hastanede ziyaret edip, doktorlardan durumları hakkında bilgi aldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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