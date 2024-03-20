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        Niğde'de down sendromlular için kafe açıldı

        Niğde'de down sendromlu gençler ve özel bireylerin sosyal hayata adapte olmaları için yaptırılan "Hayat Kahvesi" hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:51
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        Niğde'de down sendromlular için kafe açıldı
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        Niğde'de down sendromlu gençler ve özel bireylerin sosyal hayata adapte olmaları için yaptırılan "Hayat Kahvesi" hizmete girdi.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Efendibey Mahallesi Mustafa Yiğit Millet Bahçesi'ndeki kafenin açılışında yaptığı konuşmada, kafede down sendromlu gençler ve özel çocukların kendi yeteneklerini keşfedebileceğini söyledi.

        Belediye olarak engelli bireylere ve özel eğitim gereksinimi duyan çocuklara ve gençlere yönelik önemli proje ve yatırımları hayata geçirdiklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Yakın zamanda engelli bireylerimizin kamu kurumlarındaki işlerini görmeleri için engelsiz taksi uygulamasını hayata geçirdik. Halk ekmek fırınımızda sosyal yardım alan bayanları istihdam ettiğimiz gibi burada üretilen ürünlerin büfelerdeki satışı için engelli bireylerimizi istidam ettik. Niğde'nin engelsiz bir şehir olması noktasında yaptığımız yatırımlar da artarak devam edecek."

        Özdemir, duygusal terapi köpeklerini de tanıtarak, bu alanda eğitilen köpeklerin down sendromlu çocuklar için önemli bir duygusal terapi aracı olduğunu, bunların Hayat Kahvesi'nin fertleri olarak özel çocuklarla yakından ilgileneceğini ifade etti.

        AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ise Hayat Kahvesi'nin kentin önemli bir ihtiyacını gidereceğini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından kafe hizmete açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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