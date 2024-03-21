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        Niğde'de devrilen otomobildeki 3 öğretmen yaralandı

        Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 öğretmen tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:06 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:06
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        Niğde'de devrilen otomobildeki 3 öğretmen yaralandı
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        Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 öğretmen tedavi altına alındı.

        Kent merkezden görev yaptıkları Yıldıztepe beldesindeki okula giden öğretmen D.O. (41) idaresindeki 51 ACE 003 plakalı otomobil, Pınarcık köyü yakınlarında devrildi.

        Araçtaki öğretmenler D.O., R.Y.Ç. (30) ve G.Y.'nin (45) yaralandığı kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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