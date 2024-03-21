Köpek dövüşünde el konulan 2 köpek barınaktan çalındı

Bu sabah Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, dövüştürülen 2 köpeğin çalındığını fark ederek şikayetçi oldu. Barınağa gelen ekipler, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

NİĞDE'de jandarma tarafından dövüştürülürken el konulan 2 köpek, teslim edildiği barınaktan çalındı. Polis, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

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