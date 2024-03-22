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        Niğde'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 13:38 Güncelleme: 22.03.2024 - 13:38
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        Niğde'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        S.D. (23) idaresindeki 51 AD B 454 plakalı otomobil, Niğde-Çiftlik kara yolu Yeşilburç köyü yakınlarında S.A'nın (23) kullandığı 51 ACK 585 plakalı otomobille çarpıştı.

        Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan S.C, G.A. ve Ö.A. ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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