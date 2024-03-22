Niğde'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.D. (23) idaresindeki 51 AD B 454 plakalı otomobil, Niğde-Çiftlik kara yolu Yeşilburç köyü yakınlarında S.A'nın (23) kullandığı 51 ACK 585 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan S.C, G.A. ve Ö.A. ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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