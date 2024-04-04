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        Milli Eğitim Bakanlığından Niğde'ye "sıfır atık" ödülü

        Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sıfır atık yarışmasında Niğde Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Esen, Türkiye birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:53 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:53
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        Milli Eğitim Bakanlığından Niğde'ye "sıfır atık" ödülü
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        Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sıfır atık yarışmasında Niğde Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Esen, Türkiye birincisi oldu.

        Okuldan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca atık üretimini azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek, çevreye duyarlılık ve farkındalık oluşturmak, yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla "Sıfır Atık Projesi" kapsamında "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması", "Sıfır Atık Projeleri Yarışması" ve "İyi Uygulama Yapan Okul Yarışması" temalarıyla yarışma düzenlendi.

        Yarışmada 81 ilden 495 il birincisi arasından 12 eser, 6 proje ve 81 okul ödül almaya hak kazandı.

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen törende, "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm" kategorisinde okulda kullanılmayan atık materyalleri sanat eseri olarak değerlendiren Niğde Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Esen, Türkiye birincisi oldu.

        Emirhan Esen ve Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Arif Öztürk, ödülünü Yılmaz'ın elinden aldı.

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