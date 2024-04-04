Milli Eğitim Bakanlığından Niğde'ye "sıfır atık" ödülü

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sıfır atık yarışmasında Niğde Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Esen, Türkiye birincisi oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca atık üretimini azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek, çevreye duyarlılık ve farkındalık oluşturmak, yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla "Sıfır Atık Projesi" kapsamında "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması", "Sıfır Atık Projeleri Yarışması" ve "İyi Uygulama Yapan Okul Yarışması" temalarıyla yarışma düzenlendi.