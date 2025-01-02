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        Kayıp Osman'ın arandığı baraj gölünün suyu tahliye ediliyor

        NİĞDE'de kayıp Osman Şükrü Dinçsoy'u (22) arama çalışmaları kapsamında, motosikleti ve cep telefonunun yakınında bulunduğu Azatlı Baraj Gölü'nün suyu tahliye ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:31 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:35
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        Kayıp Osman'ın arandığı baraj gölünün suyu tahliye ediliyor
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        NİĞDE'de kayıp Osman Şükrü Dinçsoy'u (22) arama çalışmaları kapsamında, motosikleti ve cep telefonunun yakınında bulunduğu Azatlı Baraj Gölü’nün suyu tahliye ediliyor.

        Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alamayan yakınları, 26 Aralık'ta jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu. Dinçsoy'un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı. Aksaray, Kayseri, Karaman, Nevşehir AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor.

        Bugüne kadar Dinçsoy'un izine ulaşamazken, arama çalışmaları kapsamında bu sabah gölün suyu tahliye edilmeye başlandı. Göl kıyısına getirilen tahliye pompalarıyla su çekilirken, diğer taraftan da botlarla arama çalışmaları yapılıyor. JAK ve SAK timlerinin katıldığı aramada şu ana kadar Osman Şükrü Dinçsoy'a ait herhangi bir iz bulunamadı. Yetkililer, çalışmanın aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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