Niğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Ali K'nin (60) kullandığı 38 ABJ 782 otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Hüyük mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ve otomobildeki Ayşegül K. (48) yaralandı. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.