        Niğde Haberleri

        Niğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 04.03.2026 - 19:18 Güncelleme:
        Niğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Ali K'nin (60) kullandığı 38 ABJ 782 otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Hüyük mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü ve otomobildeki Ayşegül K. (48) yaralandı.

        Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.






