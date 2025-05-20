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        19 yaşındaki Ecem'in organları, hastalara umut oldu (2)

        TOPRAĞAVERİLDİNiğde'de rahatsızlığı sonucu tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra beyin ölümü gerçekleşince ailesi tarafından organları bağışlanan 19 yaşında Ecem Gökkaya, 4 kişiye umut oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 19:52 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:55
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        19 yaşındaki Ecem'in organları, hastalara umut oldu (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Niğde'de rahatsızlığı sonucu tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra beyin ölümü gerçekleşince ailesi tarafından organları bağışlanan 19 yaşında Ecem Gökkaya, 4 kişiye umut oldu. Yaşama tutunamayan talihsiz kızın bağışlanan organları alındıktan sonra cenazesi ailesine teslim edildi. Ecem Gökkaya'nın cenazesi, büyük bir kalabalığın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Sultan Mehmet Camii’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşları ve dualarla uğurlanan Ecem Gökkaya, Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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