19 yaşındaki Ecem'in organları, hastalara umut oldu (2)

TOPRAĞAVERİLDİ

Niğde'de rahatsızlığı sonucu tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra beyin ölümü gerçekleşince ailesi tarafından organları bağışlanan 19 yaşında Ecem Gökkaya, 4 kişiye umut oldu. Yaşama tutunamayan talihsiz kızın bağışlanan organları alındıktan sonra cenazesi ailesine teslim edildi. Ecem Gökkaya'nın cenazesi, büyük bir kalabalığın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Sultan Mehmet Camii’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşları ve dualarla uğurlanan Ecem Gökkaya, Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,