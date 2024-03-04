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        Halk ozanı Neşet Ertaş, Niğde'de türkülerle anıldı

        "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 12. yılında Niğde'de düzenlenen bir programla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:52 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:54
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        Halk ozanı Neşet Ertaş, Niğde'de türkülerle anıldı
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        "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 12. yılında Niğde'de düzenlenen bir programla anıldı.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, kendisinin de Neşet Ertaş hayranı olduğunu belirtti.

        Bu dünyaya hoş bir sada bırakıp ayrılan halk ozanı Ertaş'ı sevgi, saygı, özlem ve rahmet anan Ötgünlü, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programda, Niğde Gençlik Merkezleri bünyesindeki Kampüs Genç Ofis Müzik Atölyesi öğrencileri, Ertaş'ın sevilen eserlerini seslendirdi.

        Ötgünlü, programın ardından konseri düzenleyen müzik eğitmeni Gizem Gök'e teşekkür plaketi verdi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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