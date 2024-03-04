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        Niğde'de 10,89 kilogram esrar ele geçirildi

        Niğde'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10,89 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:34
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        Niğde'de 10,89 kilogram esrar ele geçirildi
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        Niğde'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10,89 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10,89 kilogram esrar, 3,98 kilogram sentetik uyuşturucu ile 21 bin 484 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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