Niğde'de 10,89 kilogram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10,89 kilogram esrar, 3,98 kilogram sentetik uyuşturucu ile 21 bin 484 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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