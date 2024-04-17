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        Niğde'de İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı

        Niğde'de İl Su Kurulu Toplantısı Vali Cahit Çelik, başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:50 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:50
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        Niğde'de İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Niğde'de İl Su Kurulu Toplantısı Vali Cahit Çelik, başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'ndaki programda, paydaş kurumlarla içme ve sulama suyunun verimli kullanılması ve suyun boşa kullanılmaması konusu görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çelik, kentte ilki düzenlenen İl Su Kurulu Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        Dünyada ve Türkiye'de son 5 yılda yaşanan kuraklığın etkisinin her geçen yıl daha fazla arttığını ve Türkiye'nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldığını belirten Çelik, Akdeniz iklim kuşağında bulunan Türkiye'nin değişen iklimle birlikte taşkınlar, yangınlar ve kuraklık gibi olumsuz etkileri daha fazla gözlemlendiğini belirtti.

        Çelik, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nin karasal iklim şartları da dikkate alındığında Niğde'nin 21. yüzyıl içinde kuraklık yaşamaya aday olduğunu vurguladı.

        Önceki yılın istatistiklerine göre kentte 15 milyon 537 bin metreküp suyun sisteme girdiğini aktaran Çelik, su kaybının yüzde 53 olduğuna dikkati çekti.

        Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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