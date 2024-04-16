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        Niğde Valisi Çelik, çocuklarla Akkaya Barajı'nda kuş gözlemi yaptı

        Niğde Valisi Cahit Çelik ve çocuk izciler, göçmen kuşların konakladığı Akkaya Barajı gölünde gözlem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:50 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:50
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        Niğde Valisi Çelik, çocuklarla Akkaya Barajı'nda kuş gözlemi yaptı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik ve çocuk izciler, göçmen kuşların konakladığı Akkaya Barajı gölünde gözlem yaptı.

        Vali Çelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve çocuk izcilerle, üniversitenin merkez yerleşkesi yakınındaki baraj gölüne gelen göçmen kuşları gözlemledi.

        Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve yaban hayatı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karataş'tan bilgi alan Çelik, izci çocuklarla ıslık çaldı.

        Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Akkaya Barajı gölünde Türkiye'de tespit edilen 500 kuş türünden 225'inin yaşadığını söyledi.

        Bunların arasında Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan elmabaş ördek, dik kuyruk gibi türlerin de bulunduğunu belirten Çelik, Niğde'nin, doğal alanlarıyla Türkiye'deki en önemli illerden biri olduğunu vurguladı.

        Çelik, Aladağlar ve merkezdeki ekosistemin bitki ve kuş türü açısından ciddi potansiyel taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de tespit edilen kuş türü sayısı içerisinde neredeyse yarısı sadece bu küçük alanda yaşıyor. Diğer taraftan Aladağlar'da yine endemik tür ur kekliği de yaşıyor. Bu sabah 25 izci çocuğumuzla alanı ziyaret ettik. Çocuklarımızla hem gözlem yaptık hem de kuşların güzel sesini dinledik. Burada olduğumuz sürede özellikle çocuklarımızı doğayla bütünleştirmek anlamında ciddi faaliyetlerde bulunacağım. Bu kapsamda da Emli Vadisi'nde çocuklarımızın sürekli kullanacağı bir kamp merkezi yapmak istiyorum. Nasip olursa bu sene oradaki kamp merkezini bitireceğiz. İlkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklarımızı farklı dönemlerde oraya götürüp doğayla bütünleştirmek istiyoruz. Çocuklarımız hiç olmazsa ders çalışma stresinin dışında doğayla bütünleşsin, doğayı tanısın, hayvanları tanısın, aynı zamanda memleketimizin potansiyelini de tanısın istiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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