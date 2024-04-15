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        Niğde'de 2 yıl önce kardeşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 2 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:50 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:50
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        Niğde'de 2 yıl önce kardeşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
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        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 2 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Keçikalesi beldesinde kardeşi M.Ş'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan Y.Ş'nin Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde olduğunu belirledi.

        Ekipler, bir hurdalığa düzenlediği operasyonda zanlıyı saklandığı özel bölmede yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        M.Ş, 16 Temmuz 2022'de Keçikalesi beldesi yakınlarında kaza yaptığı aracının içinde başından tabancayla vurulmuş halde bulunmuş, olayla ilgili ağabeyi Y.Ş. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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