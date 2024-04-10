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        Niğde'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

        Niğde'de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 18:41 Güncelleme: 10.04.2024 - 18:41
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        Niğde'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
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        Niğde'de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kentte, ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Dolu nedeniyle etraf beyaza bürünürken, sağanak sele neden oldu.

        Sel nedeniyle Ata Sanayi'de sürücüler zor anlar yaşadı.

        Öte yandan Niğde-Kayseri kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bölgeden geçen Niğde Valisi Cahit Çelik ve AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, araçlarından inerek konuyla ilgili bilgi aldı, yaralıların yakınlarını teselli etti.

        Ayrıca aynı bölgede oluşan hortum, kameraya yansıdı.

        Herhangi bir zarara neden olmayan hortum, kısa sürede etkisini yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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