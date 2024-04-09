Niğde'de patates deposu yapımında oluşan göçükte ölen 2 kişinin cenazeleri defnedildi

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde dün, patates deposu yapımında meydana gelen göçük sırasında oluşan basınçla dışarı fırlayan Murat Aydoğan ve Murat Değirmenci hayatını kaybetmiş, Alpaslan İpek, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanak ve Ufuk Ergül de yaralanmıştı.

Öte yandan, olayda yaralanan Alpaslan İpek, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanak ve Ufuk Ergül'ün Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

Cenaze törenine, Değirmenci'nin ailesi ve yakınları, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

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