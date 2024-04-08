Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de 33 yıldır yetim ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

        Niğde'de hayırsever vatandaş, 33 yıldır ihtiyaç sahibi ve yetimlere yardımda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:16 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de 33 yıldır yetim ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de hayırsever vatandaş, 33 yıldır ihtiyaç sahibi ve yetimlere yardımda bulunuyor.

        Babasını 14 yaşında kaybeden devlet memuru Şahin Mercan, 30 yıl kişisel olarak devam ettiği yardım faaliyetlerini, 3 yıl önce kurduğu Yetim Eli Derneği ile sürdürüyor.

        Ramazan ayında yetim ve hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ve yetimleri unutmayan Mercan'a daha önce burs verdiği öğrenciler de destek sunuyor.

        Dernek Başkanı Mercan, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi ve yetimlerin evlerine giderek ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini söyledi.

        Ramazan ayında da her gün yetim ve garibanların ihtiyaçlarını temin ettiklerini belirten Mercan, gıda kolilerini ramazan başlamadan tüm yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini anlattı.

        Yaklaşık 33 yıldır yetim çocukları okuttuğuna dikkati çeken Mercan, şöyle konuştu:

        "Şu an itibarıyla 5 bin 177 çocuğu okutup meslek sahibi yapmışız. 3 bin 141 çocuğumuz da bize geri dönüp nakdi yardım yapar konuma geldi. Okuttuğumuz ve meslek sahibi olan çocuklarımız, genelde okuyan öğrencilere burs desteği sağlıyor. Ramazan ayında derneğimize de destek veriyorlar. Öğrenciyken destek olduğumuz bir kızımız, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde doçent olmuş. Yaklaşık 10 yıldır görüşmüyorduk. Aradı, 'Ağabey Allah razı olsun bize de destek olmuştun, ben de yetimlere destek olmak istiyorum.' dedi ve yardım yaptı. Bir de geçen hafta Kayseri Adliyesi'nde savcı olarak göreve başlayan bir kardeşimiz, 'Ağabey ilk maaşımı aldım, maaşın tamamını gönderiyorum.' dedi."

        - "Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz"

        Mercan, ramazanda bugüne kadar 899 ramazan kolisi dağıttıklarını, bayrama kadar bu sayının bine ulaşabileceğini ifade etti.

        Sadece yetimlere yardım etmediklerini dile getiren Mercan, şöyle devam etti:

        "Yetim olmayan ancak babaları hasta olan çocuklara da ramazan kolisi veriyoruz. 2014'ten itibaren her yıl ramazan ayının 15. günü Dünya Yetimler Günü olarak kutlanıyor. O gün, Niğde'nin nezih bir lokantasında 150 kardeşimiz annelerine iftar programı yapıyoruz. O gün annelere ve çocuklara bayram harçlığı da veriyoruz. Aynı zamanda 4-5 mağazayla anlaşarak çocukların bayramlıklarını da aldık. Mağazalara borçlandık ancak yetim ve hayırseverlerin desteğiyle geri ödedik. Arife gününe kadar yaklaşık 500 çocuğun bayramlığını alacağız. Çocuklarımızı sevindiriyoruz, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz."

        Bu yıl üniversitede okuyan 712 öğrenciye 1000-2 bin lira arasında burs verdiklerini aktaran Mercan, bunlardan 491'inin yetim olduğunu, her yıl yaklaşık 80-150 arasında öğrencinin de mezun olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Feribot battı: Çok sayıda kişi öldü!
        Feribot battı: Çok sayıda kişi öldü!
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İllere göre bayram namazı saatleri!
        Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İllere göre bayram namazı saatleri!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer

        Benzer Haberler

        Niğde'de bayram tatiline çıkan sürücüler kurallara uymaları konusunda uyarı...
        Niğde'de bayram tatiline çıkan sürücüler kurallara uymaları konusunda uyarı...
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kalıcı ruhsa...
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kalıcı ruhsa...
        Trafikteki kendisine sopayla saldıran otobüs şoförünü tüfekle vuran şüpheli...
        Trafikteki kendisine sopayla saldıran otobüs şoförünü tüfekle vuran şüpheli...
        Niğde'de yol verme kavgasında otobüs sürücüsünü tüfekle yaralayan zanlı tut...
        Niğde'de yol verme kavgasında otobüs sürücüsünü tüfekle yaralayan zanlı tut...
        Niğde'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Niğde'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Otomobil sürücüsü, yol istediği için sopayla saldıran halk otobüsü şoförünü...
        Otomobil sürücüsü, yol istediği için sopayla saldıran halk otobüsü şoförünü...