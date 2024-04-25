Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın çevrimiçi katılımı ile Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının engelli bireylerin mesleki eğitimi ve istihdamı alanında daha etkin görev almasına yönelik çalışma yapılması kararı ile kadın istihdamının artırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla tüm paydaşlar ile işbirliğinde Kadın İstihdamı, Kadın Girişimciliği ve Kadın Kooperatifçiliği Çalıştayı düzenlenmesi kararı görüşüldü.