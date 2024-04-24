Niğde'de silahlı kavgada başından vurulan kişi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.Ö. ile M.K, İlhanlı Mahallesi Şehit Osman Efe Apaydın Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

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