Niğde'de İŞKUR engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı

Niğde İŞKUR il Müdürü Ali Bingül, engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmaları için sunulan hibe desteği başvurularının başladığını söyledi.

Bingül, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, işini kurmak isteyen engelli girişimcilere yönelik hibe desteğinin 150 bin liradan 400 bin liraya çıkarıldığını belirtti.

Eski hükümlü girişimcilere yönelik hibe desteğinin 110 bin liradan 300 bin liraya, korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğinin ise 150 bin liradan 500 bin liraya yükseltildiğini aktaran Bingül, şöyle konuştu: