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        Niğde'de şampiyonluk coşkusu

        NİĞDE Belediyespor'un Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta şampiyon olması kentte bayram havası yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:55 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:00
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        Niğde'de şampiyonluk coşkusu
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        NİĞDE Belediyespor’un Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup’ta şampiyon olması kentte bayram havası yaşattı. Şampiyonluk kutlaması için Ömer Halisdemir Meydanı'nı dolduran coşkulu kalabalığa hitap eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Küllerinden doğan Niğde Belediyespor’un yükselişi devam edecek” dedi.

        BAL 7. Grup’ta deplasmanda Sarayönü Belediyespor’u 2-0 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Niğde Belediyespor kafilesi, saat 22.30’da kent girişinde davul zurna eşliğinde, meşalelerle ve sloganlarla karşılandı. Niğde Belediyespor kafilesini, taraftarlarla birlikte Derbent Kavşağı'nda karşılayan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kulüp yöneticilerini, teknik heyeti ve futbolcuları tek tek kutladı. Şampiyonluk kutlamasının yapıldığı Ömer Halisdemir Meydanı’na takım otobüsüyle gelen Başkan Özdemir, burada havai fişek gösterileri altında coşkulu kalabalığa hitap etti. Özdemir, asıl kutlamayı 3 hafta sonra yapacaklarını belirtti. Başkan Özdemir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyecekleri konserle, aynı zamanda Niğde Belediyespor’un şampiyonluğunu yeniden kutlayacaklarını ifade etti. Taraftarların 'Bizi süper lige uçur' çağrısına da yanıt veren Özdemir, alkışlar eşliğinde, "Süper Lig'e de çıkacağız. Şükürler olsun, şampiyon olduk. Bu takım daha çok yükselecek, ayağı yere sağlam basacak ve kalıcı olarak yükselmeye devam edecek" dedi.

        TASALI: KOLAY OLMAYAN BİR ŞAMPİYONLUK ALDIK

        Niğde Belediyespor Kulübü Başkanı Atilla Tasalı da, "Belediye Başkanımız ilk günden beri bize çok destek verdi. Bu şampiyonluğun hikayesi çok farklı. Kolay olmayan bir şampiyonluk elde ettik. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum. Çok zorluklar çektik ama bunu dışarıya yansıtmadan bu günlere geldik" diye konuştu.

        Geç saatlere kadar devam eden etkinlikte taraftarlar, Neşet Ertaş’ın “Niğde Bağları” türküsü eşliğinde oynadı.

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