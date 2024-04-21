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        19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası, Niğde'de tamamlandı

        Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası, Niğde'de sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 21:24 Güncelleme: 21.04.2024 - 21:24
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        19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası, Niğde'de tamamlandı
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        Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası, Niğde'de sona erdi.

        Bor Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada 14 takım mücadele etti.

        Şampiyonda, Galatasaray'ı finalde mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, kupanın sahibi oldu.

        İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, şampiyonluk kupasını Niğde Valisi Cahit Çelik'in elinden aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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