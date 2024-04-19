Niğde'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Toplantısı yapıldı

Vali Yardımcısı Resul Özdemir, birliğin Niğde'de güzel faaliyetlere imza attığını belirterek, "Birliğimizin genel kurulu ve encümen seçiminin sonuçları hayırlı olsun." dedi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda merkeze bağlı köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, encümen üyeliğine İl Genel Meclis üyeleri Asım Acar ve Mustafa Kızıltan ile Çarıklı köyü muhtarı Bekir Genç ve Tırhan köyü muhtarı Nurettin Kahraman seçildi.

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