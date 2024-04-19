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        Niğde'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Toplantısı yapıldı

        Niğde Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 Yılı Olağan Toplantısı, Vali Yardımcısı Resul Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:34 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:34
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        Niğde'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Toplantısı yapıldı
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        Niğde Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 Yılı Olağan Toplantısı, Vali Yardımcısı Resul Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda merkeze bağlı köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, encümen üyeliğine İl Genel Meclis üyeleri Asım Acar ve Mustafa Kızıltan ile Çarıklı köyü muhtarı Bekir Genç ve Tırhan köyü muhtarı Nurettin Kahraman seçildi.

        Vali Yardımcısı Resul Özdemir, birliğin Niğde'de güzel faaliyetlere imza attığını belirterek, "Birliğimizin genel kurulu ve encümen seçiminin sonuçları hayırlı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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