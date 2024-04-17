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        Niğde'de 4 metrelik kuyuya düşen işçi kurtarıldı

        Niğde'nin Kemerhisar beldesinde 4 metre derinliğindeki kuyuya düşen işçi, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:05 Güncelleme: 17.04.2024 - 21:05
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        Niğde'de 4 metrelik kuyuya düşen işçi kurtarıldı
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        Niğde'nin Kemerhisar beldesinde 4 metre derinliğindeki kuyuya düşen işçi, ekiplerce kurtarıldı.

        Kemerhisar beldesi Tepe Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışan B.B, yaklaşık 4 metre yükseklikten büyükbaş hayvan atıkları için açılan boş kuyuya düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yaralı işçi B.B'yi sedyeye bağlayarak ip yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.

        B.B, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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