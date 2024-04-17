Niğde'de 4 metrelik kuyuya düşen işçi kurtarıldı
Niğde'nin Kemerhisar beldesinde 4 metre derinliğindeki kuyuya düşen işçi, ekiplerce kurtarıldı.
Niğde'nin Kemerhisar beldesinde 4 metre derinliğindeki kuyuya düşen işçi, ekiplerce kurtarıldı.
Kemerhisar beldesi Tepe Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışan B.B, yaklaşık 4 metre yükseklikten büyükbaş hayvan atıkları için açılan boş kuyuya düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaralı işçi B.B'yi sedyeye bağlayarak ip yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.
B.B, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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