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        Avrupa ikincisi milli boksör Emine Kılınç, Niğde'de coşkuyla karşılandı

        Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Emine Kılınç, memleketi Niğde'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 23:03 Güncelleme: 16.04.2024 - 23:03
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        Avrupa ikincisi milli boksör Emine Kılınç, Niğde'de coşkuyla karşılandı
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        Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Emine Kılınç, memleketi Niğde'ye geldi.

        Organizasyonda 50 kiloda Avrupa ikinci olan milli sporcuyu otogarda, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, vatandaşlar ve ailesi coşkulu bir şekilde karşıladı.

        Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi. Zorlu bir mücadele verdiğini belirten Kılınç, "Elimden gelen her şeyi yaptım. Şampiyonluk istiyordum ama ikincilik oldu. Nasipte bu varmış. Önümde dünya şampiyonası var, orası için daha iyi çalışacağım. Daha sıkı çalışarak olimpiyatlara gitmek istiyorum." dedi.

        Annesi Fatma Erdoğan da bu mutluluğu yaşadığı için çok gururlandığını dile getirerek, kızının çok genç olduğunu, daha başarılı günler geçireceğini ve ona çok güvendiğini anlattı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü de Kılınç'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Kılınç'ın antrenörü Abdurrahman Özben ise uzun bir emekle turnuvaya hazırlandıklarını dile getirerek, "Kızımızdan şampiyonluk bekliyorduk, ikinci olarak ülkemize geldi, bizi çok gururlandırdı. Bileğindeki sakatlıktan dolayı final maçına biraz zorlandı ama 2 Ekim'de dünya şampiyonası var, ona daha iyi hazırlanacağız. Allah'ın izniyle daha iyi dereceler, şampiyonluk bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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