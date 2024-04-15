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        Niğde Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

        Niğde Belediye Meclisi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonrası ilk toplantısını, Belediye Başkanı Emrah Özdemir başkanlığında gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:12 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:12
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        Niğde Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı
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        Niğde Belediye Meclisi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonrası ilk toplantısını, Belediye Başkanı Emrah Özdemir başkanlığında gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti'den 16, CHP'den 10 ve MHP'den 5 üyeyle temsil edilen Niğde Belediye Meclisi'nde, yeni dönemin ilk toplantısında yoklama yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Gündeme ilişkin maddelerin karara bağlandığı toplantıda, meclis başkanvekillikleri, divan katibi ve komisyon üyeleri seçildi, Niğde Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin faaliyet raporları okunup ibraz edildi.

        Toplantıda, Niğde Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Bülent Küçüktuna, 2. Başkanvekili Nusret Teksin olarak belirlendi.

        Divan katipliklerine İbrahim Baloğlu, Necati Ergün, Kübra Önal (yedek) ve Sebahattin Ecemiş (yedek) seçildi.

        Toplantıda komisyon, Tarihi Kentler Birliği, Düzenli Katı Atık Birliği, Enerji Kentler Birliği ve Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği üyeleri de belirlendi.

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