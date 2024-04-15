Niğde Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

Toplantıda komisyon, Tarihi Kentler Birliği, Düzenli Katı Atık Birliği, Enerji Kentler Birliği ve Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği üyeleri de belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti'den 16, CHP'den 10 ve MHP'den 5 üyeyle temsil edilen Niğde Belediye Meclisi'nde, yeni dönemin ilk toplantısında yoklama yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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