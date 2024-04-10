Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Valisi Çelik trafik denetimine katıldı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yolda olan sürücülerin bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 18:44 Güncelleme: 10.04.2024 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Valisi Çelik trafik denetimine katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yolda olan sürücülerin bayramını kutladı.

        Vali Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında denetime katıldı.

        Sürücülere kurallara uymaları uyarısında bulunan Çelik, bayramını kutladığı vatandaşlara çikolata ikram etti, çocuklara hediyeler verdi.

        Vali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Nisan'da Çarıklı köyünde patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçükte 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin ağır yaralanması ve dün bir askerin şehit olması nedeniyle bayramın buruk geçtiğini söyledi.

        Uygulama noktalarını ziyaret ettiklerini belirten Çelik, "Trafik güvenliği açısından bayram süresince görev yapacak ekip sayımızı iki katına çıkardık. Allah'a şükürler olsun bayram süresince ilimizde herhangi bir trafik kazamız yok. Tüm sürücü arkadaşlarımızı özellikle emniyet kemeri takma ve aşırı hız yapmama konusunda uyarıyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Kapıdaki dehşet!
        Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Kapıdaki dehşet!
        İstanbul'da şaşırtan trafik!
        İstanbul'da şaşırtan trafik!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Anne ve babasının elini öpecekti! Evlat acısı!
        Anne ve babasının elini öpecekti! Evlat acısı!
        İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
        İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Kazakistan'da sel felaketi
        Kazakistan'da sel felaketi
        Ayrılık kararı!
        Ayrılık kararı!
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"

        Benzer Haberler

        Niğde'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
        Niğde'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit eşini, son yolculuğuna kucağında 1 yaşındaki kızıyla uğurladı
        Şehit eşini, son yolculuğuna kucağında 1 yaşındaki kızıyla uğurladı
        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin Niğde'deki ailesine ac...
        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin Niğde'deki ailesine ac...
        Niğde'ye şehit ateşi düştü
        Niğde'ye şehit ateşi düştü
        Nİğde'de, patates deposu inşasındaki göçükte ölen işçi son yolculuğuna uğur...
        Nİğde'de, patates deposu inşasındaki göçükte ölen işçi son yolculuğuna uğur...