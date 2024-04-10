Niğde Valisi Çelik trafik denetimine katıldı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yolda olan sürücülerin bayramını kutladı.

Vali Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında denetime katıldı.

Sürücülere kurallara uymaları uyarısında bulunan Çelik, bayramını kutladığı vatandaşlara çikolata ikram etti, çocuklara hediyeler verdi.

Vali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Nisan'da Çarıklı köyünde patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçükte 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin ağır yaralanması ve dün bir askerin şehit olması nedeniyle bayramın buruk geçtiğini söyledi.