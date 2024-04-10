Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Şehit eşini, son yolculuğuna kucağında 1 yaşındaki kızıyla uğurladı

        PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın (26) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 14:07 Güncelleme: 10.04.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit eşini, son yolculuğuna kucağında 1 yaşındaki kızıyla uğurladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın (26) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Kübra Aslan, kucağındaki 1 yaşındaki kızı Rüveyda ile birlikte şehit eşinin tabutuna sarılıp, "Bugün bizim bayramımız Rüveyda. Hikmet'im, Allah'ım seni benden çok seviyormuş" diyerek gözyaşı döktü.

        Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde merkeze bağlı Değirmenli beldesine getirildi. Evinden helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, törenin yapılacağı belde meydanına götürüldü. Törene, şehidin ailesi, Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        'BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ RÜVEYDA'

        Annesi Gülbahar, babası İdris ve eşi Kübra Aslan, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, çerçevedeki fotoğrafını öptü. Kübra Aslan, kucağındaki bebeği Rüveyda'yı da tabutun başına getirdi. Gözyaşı döküp eşinin fotoğrafını kızına gösteren Kübra Aslan, "Bak, baba burada. Baban sana bakıyor. Sen tanıyordun babanı, bütün fotoğraflarını gösteriyordun. Bugün bizim bayramımız Rüveyda. Ağlamayacağım. Hikmet'im, Allah'ım seni benden çok seviyormuş" dedi.

        Şehidin annesi Gülbahar Aslan ise oğlunun fotoğrafını eliyle havaya kaldırıp "Bugün bayram bize. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu. Şehidin acılı ailesini, askeri yetkililer teselli etti.

        Şehit Hikmet Aslan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığında dualarla toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?

        Benzer Haberler

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin Niğde'deki ailesine ac...
        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin Niğde'deki ailesine ac...
        Niğde'ye şehit ateşi düştü
        Niğde'ye şehit ateşi düştü
        Nİğde'de, patates deposu inşasındaki göçükte ölen işçi son yolculuğuna uğur...
        Nİğde'de, patates deposu inşasındaki göçükte ölen işçi son yolculuğuna uğur...
        Niğde'de patates deposu yapımında oluşan göçükte ölen 2 kişinin cenazeleri...
        Niğde'de patates deposu yapımında oluşan göçükte ölen 2 kişinin cenazeleri...
        Niğde'de patates deposu için kazı yapan işçiler göçük altında kaldı: 2 ölü,...
        Niğde'de patates deposu için kazı yapan işçiler göçük altında kaldı: 2 ölü,...
        Patates deposu için kazı yapan işçiler göçük altında kaldı: 2 ölü, 4 yaralı
        Patates deposu için kazı yapan işçiler göçük altında kaldı: 2 ölü, 4 yaralı