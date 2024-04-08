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        Patates deposu için kazı yapan işçiler göçük altında kaldı: 2 ölü, 4 yaralı

        NİĞDE'de patates deposu inşa etmek için kazı yaparken göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:46 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:50
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        Patates deposu için kazı yapan işçiler göçük altında kaldı: 2 ölü, 4 yaralı
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        NİĞDE'de patates deposu inşa etmek için kazı yaparken göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Çarıklı köyünde bugün saat 14.00 sıralarında yer altına patates deposu inşa etmek için yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 6 işçi toprak altıda kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan işçilerden 2’sinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 4 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ölen işçilerin cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı.

        Bu arada göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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