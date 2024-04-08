Patates deposu için kazı yapan işçiler göçük altında kaldı: 2 ölü, 4 yaralı
NİĞDE'de patates deposu inşa etmek için kazı yaparken göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.
NİĞDE'de patates deposu inşa etmek için kazı yaparken göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Çarıklı köyünde bugün saat 14.00 sıralarında yer altına patates deposu inşa etmek için yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 6 işçi toprak altıda kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan işçilerden 2’sinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 4 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ölen işçilerin cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı.
Bu arada göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.
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