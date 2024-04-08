Patates deposu için kazı yapan işçiler göçük altında kaldı: 2 ölü, 4 yaralı

NİĞDE'de patates deposu inşa etmek için kazı yaparken göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde bugün saat 14.00 sıralarında yer altına patates deposu inşa etmek için yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 6 işçi toprak altıda kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan işçilerden 2’sinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 4 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ölen işçilerin cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı.