Niğde'de sağlık çalışanları konser verdi

Niğde'de sağlık çalışanlarından oluşan orkestra ve koro konser verdi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Şehir Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, sağlık çalışanlarının müzikle ilgilenmesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Sağlık hizmetinin diğer devlet hizmetlerine kıyasla farklı bir yerde olduğunu belirten Çelik, "Sağlık hizmetleri diğer hizmetlerden farklı olarak ertelenebilir, ötelenebilir bir hizmet değildir. Her şeyin başı sağlık gibi güzel bir söylemimiz var, vali, işçi, zengin ve fakir de olsanız bir şekilde sağlık hizmetlerine ihtiyacınız oluyor. İlimizde sağlık hizmeti sunmaya çalışan 4700'ün üzerinde personelimiz var. Özellikle pandemi ve deprem dönemlerinde çok çalıştılar. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.