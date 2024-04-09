Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin Niğde'deki ailesine acı haber verildi

Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak şehit olmuştu.

Şehidin bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Yetkililer, şehadet haberini Değirmenli beldesindeki babası İdris ve annesi Gülbahar ile Orhanlı beldesinde yaşayan eşi Kübra Aslan'a bildirdi.

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