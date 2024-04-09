Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin Niğde'deki ailesine acı haber verildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın (27) şehadet haberi, Değirmenli beldesindeki ailesine ulaştı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın (27) şehadet haberi, Değirmenli beldesindeki ailesine ulaştı.
Yetkililer, şehadet haberini Değirmenli beldesindeki babası İdris ve annesi Gülbahar ile Orhanlı beldesinde yaşayan eşi Kübra Aslan'a bildirdi.
Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehit haberinin verilmesinin ardından komşuları aileye taziyelerini iletti, eve, sokağa ve belde meydanına Türk bayrağı asıldı.
Şehidin bir çocuğunun olduğu öğrenildi.
Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak şehit olmuştu.
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