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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan (27), memleketi Niğde'nin Değirmenli beldesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 14:14 Güncelleme: 10.04.2024 - 14:14
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan (27), memleketi Niğde'nin Değirmenli beldesinde toprağa verildi.

        Şehidin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan naaşı, merkeze bağlı Değirmenli beldesindeki ailesinin evine götürüldü.

        Helallik alınmasının ardından şehit Aslan için belde meydanında cenaze töreni düzenlendi.

        Burada şehidin tabutuna sarılan baba İdris ve anne Gülbahar ile eşi Kübra Aslan, gözyaşı döktü.

        Şehidin fotoğrafını bir yaşındaki kızı Ruveyda Aslan'a gösteren anne Kübra, "Babanı tanıyor musun? Fotoğrafını gösteriyordum. Bugün bizim bayramımız Rüveyda. Ağlamayacağım. Allah seni daha çok seviyormuş. Bunu biliyordum Hikmet. Maşallah sana. Allah bize de nasip etsin. Biraz daha durayım, ne olur. Kötü olmuyorum, böyle iyiyim." ifadelerini kullandı.

        Şehidin naaşı, öğle vakti İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

        Törene katılanlar, namazın ardından bir süre "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak tekbir getirdi.

        Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, kaymakamlar, siyasi parti ve sivil toplum kurulu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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