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        Niğde Valisi Çelik'ten Turizm Haftası mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:03
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        Niğde Valisi Çelik'ten Turizm Haftası mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, turizmin iş istihdamı ve kazandırdığı ekonomik gelirlerle ülkelerin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan sektörlerin başında yer aldığını belirtti.

        Turizmin ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra insanların ve toplumların birbirini tanıması, kaynaşması ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında önemli bir araç olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Anadolu'nun bağrında binlerce yıllık tarih ve kültür birikimine sahip eşsiz bir şehir olan Niğde, geçmişi geleceğe taşıyan sayısız değerlerin saklandığı bir kültür hazinesidir. Bizler de Valiliğimiz ve ilgili kurumlarımızla tarihi ve kültürel değerlerimizi insanlığın hizmetine sunmak ve turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle kültür ve dağcılık alanlarında bir atılımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Turizm Haftası'nı kutluyor, tüm turizm sektörü mensuplarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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