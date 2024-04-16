Niğde'de asayiş ve narkotik suçlarına yönelik operasyonlarda 37 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mart ayında meydana gelen kasten yaralama, tehdit, taksirle yaralama, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, hakaret, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, gasp, şantaj gibi suçları işledikleri iddiasıyla 344 şüpheliyi yakaladı.

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