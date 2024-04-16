Niğde'de asayiş ve narkotik suçlarına yönelik operasyonlarda 37 zanlı tutuklandı
Niğde'de geçen ay asayiş ve narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 385 şüpheliden 37'si tutuklandı.
Niğde'de geçen ay asayiş ve narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 385 şüpheliden 37'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mart ayında meydana gelen kasten yaralama, tehdit, taksirle yaralama, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, hakaret, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, gasp, şantaj gibi suçları işledikleri iddiasıyla 344 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılardan 28'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanıcısı ve satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 41 zanlı gözaltına alındı.
Aramalarda, 357 gram esrar, 207,14 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
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